Stabilt uppåt på Wall Street – Lyft steg på köprek

Dow Jones steg 1,1 procent medan Nasdaqs kompositindex avancerade 1,3 procent.

Efter en dipp under de första handelstimmarna handlades New York-börserna relativt stabilt under större delen av kvällen. Under kvällen har bland annat USA:s president Donald Trump upprepat att han vill se framsteg i handelsförhandlingarna i Kina i samband med en presskonferens vid avslutningen av G7-mötet i Frankrike. Presidenten sa också att han inte överväger biltullar mot EU och Japan för närvarande.

Uppgången leddes dock av it- och kommunikationsaktier. Mer konjunkturkänsliga sektorer som råmaterial- och industribolag gick svagare än index.