Stabil utveckling för oljan efter överraskande amerikansk tillväxt

Även den amerikanska WTI-oljan handlas upp, plus knappt 0,6 procent för dagen till knappa 56,2 dollar per fat. Därmed summeras veckouppgången till 0,8 procent.

Med undantag för en dipp på eftermiddagen har oljepriset hållit sig på plus under större delen av dagen. Stöd kommer sannolikt bland annat från ny statistik över den amerikanska ekonomin som tidigare under dagen visat att tillväxten minskade mindre än befarat under det andra kvartalet.

Under tiden fortsätter också konflikten kring Hormuzsundet där Iran hittills vägrat släppa det svenskägda, brittiskflaggade fartyget Stena Impero.