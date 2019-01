SSAB:s resultat något under förväntan – utdelningen höjs

SSAB redovisar ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 1.035 Mkr för kvartalet, upp från 843 Mkr under motsvarande kvartal 2017. Analytikerna hade räknat med en ökning med 27 procent i årstakt till 1.072 Mkr enligt en sammanställning från Infront Data.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent, 0,4 procentenheter under snittprognosen.

Flera analytiker räknade också med en utdelningsökning från fjolårets 1 krona per aktie. Snittprognosen låg dock på 1,39 kr per aktie, under styrelsens förslag på 1,5 kr.

Rörelseresultatet ökade ändå jämfört med motsvarande kvartal 2017, framför allt drivet av utvecklingen i Americas. I en vd-kommentar beskriver Martin Lindqvist efterfrågan för Special Steels som "fortsatt stark i de flesta segment".