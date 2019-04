Spotify vänder till minus – S&P 500 nära rekord

Streamingbolaget Spotify inledde handelsdagen på plus efter att kvartalsrapporten visat att bolaget passerade 100 miljoner betalande abonnenter under årets första kvartal. Men uppgången visade sig inte stabil och strax efter klockan 17.30 har aktien istället tappat 1,7 procent.

Restaurant Brands, moderbolaget bakom varumärken som Burger King, faller 2,7 procent efter att resultatet per aktie under det första kvartalet kommit in drygt 5 procent under analytikernas snittprognos enligt Refinitiv.

Både Ingersoll-Rand och Gradner Denver stiger kraftigt efter att uppgifter i tidningen Wall Street Journal gjort gällande att de senare av de två bolagen kan vara på väg att slås ihop med en division av Ingersoll-Rand vilket skulle skapa världens näst största tillverkare av industriella pumpar. Enligt Wall Street Journals uppgifter värderas Gardner Denver till 15 miljarder dollar eller 142,3 miljarder kronor i affären. Ingersoll-Rand stiger 6,3 procent medan Gradner Denver är upp 14,8 procent.

Elbilstillverkaren Tesla stiger 3,1 procent efter fredagens besked att grundaren och vd:n Elon Musk nått en förlikning med amerikanska myndigheter vilken minskar risken för ett fortsatt rättsligt efterspel efter anklagelserna om att han brutit mot sin tidigare överenskommelse med den amerikanska finansinspektionen SEC.