Spotify ska återköpa aktier – aktien stiger i förhandeln

Programmet inleds under det fjärde kvartalet och avslutas den 21 april 2021. Antalet återköpta aktier och timing i återköpen är beroende av faktorer som pris, generell marknadssituation och vilka alternativa investeringsmöjligheter som finns, enligt bolaget.

Spotify släppte sin delårsrapport under förra veckan och minskade rörelseförlusten mer än väntat under det tredje kvartalet. Nu räknar bolaget med att kunna nå lönsamhet redan under 2018. Trots det backade aktien nästan 6 procent under rapportdagen.

Återköpsprogrammen tas emot mer positivt. I förhandeln på måndagen stiger aktien 2,6 procent.