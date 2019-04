S&P 500 vände upp till nytt all time high – Ford rusade på rapport

Fredagen blev en munter historia på Wall Street som rörde sig stadigt uppåt efter en röd inledning. När dagens handel summerades var S&P 500 upp 0,5 procent, Nasdaq 0,3 procent och Dow Jones 0,3 procent.

Precis som under resten av veckan var det kvartalsrapporterna som höll i taktpinnen och på fredagen var det Ford som tog pole position med ett rally på 10,7 procent. På torsdagskvällen redovisade biltillverkaren ett justerat resultat per aktie på 0,44 dollar vilket var över analytikernas prognos på 0,26 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning.