S&P 500 nära all time high – JP Morgan gav hopp inför rapportflod

Breda S&P 500 klättrade under fredagens handel allt närmare toppnoteringen på nivån 2.930 från september 2018. Vid stängning hade indexet avancerat 0,7 procent till nivån 2.907,50 – upp 16 procent sedan årsskiftet. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex lyfte samtidigt 0,5 procent under dagen, medan klassiska industriindexet Dow Jones stängde på plus 1 procent.

Den amerikanska storbanken JP Morgan Chase redovisade på fredagen innan öppning justerade intäkter på 29,85 miljarder dollar för det första kvartalet – högre än det högsta estimatet i Bloombergs analytikersammanställning. Även resultatet per aktie om 2,65 dollar slog förväntningarna och stillade något oron för att det första kvartalet kommer att bringa ett vinsttapp på bred front bland börsbolagen. Aktien stängde upp 4,7 procent.

Analytikerns spår nu att S&P 500-bolagen kommer att redovisa minskade vinster med i snitt 2,3 procent, enligt en sammanställning av Refinitiv. Det visar på en viss ökad optimism bland analytikerna som vid den senaste sammanställningen siade om ett vinstfall på 2,5 procent, rapporterar CNBC.