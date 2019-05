Soros köper bolag som rasat 75 procent

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, enligt Bloomberg News.

Gam-aktien har tappat 75 procent från toppnivåerna under inledningen av 2018 sedan problemen började att hopa sig under förra sommaren. Stjärnförvaltaren Tim Haywood stängdes då av vilket inledde en uttagsanstormning varpå Gam ett tag förbjöd uttag. Tim Haywoods positioner om 7 miljarder franc likviderades. Under 2018 minskade det förvaltade kapitalet med 26,5 miljarder franc till drygt 130 miljarder.

Under årets första kvartal ökade dock det förvaltade kapitalet med drygt 5 miljarder franc till 137,4 miljarder.