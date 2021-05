Sony: Bristen på Playstation 5 kan fortsätta in i nästa år

Innehåll från Stockholm Corporate Finance Annons

– Vi har ett större fokus, än många av våra konkurrenter, på kvalitativ finansiell rådgivning för att skapa en långsiktigt hållbar affär. Vi vill se till att ge våra bolagskunder de bästa förutsättningarna för att skapa värde över tid. En kapitalanskaffning eller ägarförändring handlar inte bara om att få in pengar, utan det är lika viktigt är att få in rätt ägare med ett långsiktigt perspektiv och att förstå klientens finansiella resa framåt. Det är att jobba på ett hållbart sätt tycker vi, säger Otto Rydbeck, VD och partner på Stockholm Corporate Finance.

Stockholm Corporate Finance, som funnits sedan 2005, består idag av 20 medarbetare med en lång erfarenhet av finansiell rådgivning.

– Det är medarbetarna som gör Stockholm Corporate Finance och vi har under de senaste åren delvis genomgått ett generationsskifte. Vi har utökat vår specialistkompetens som finansiell rådgivare och har på branschnivå byggt upp ett unikt nätverk av investerare, berättar Axel Enström, vVD och partner.

Många av medarbetarna på Stockholm Corporate Finance har själva tidigare varit entreprenörer, haft ledande positioner inom kapitalmarknaden eller i börsbolag.

– Våra kunder kan dra nytta av all den erfarenhet och kreativitet som finns i firman för att på bästa sätt kapitalisera sina bolag med ett långsiktigt mål. Det har gjort att vi reser någonstans i snitt runt miljarden per år och haft en viktad snittavkastning på över 100 procent på de listade transaktioner som genomfördes under 2020, säger Daniel Hofmann, partner.

Under 2020 hjälpte Stockholm Corporate Finance bland annat Lohilo, ett uppmärksammat food tech-bolag, Dynamic Code som gör diagnostiska självtester baserade på DNA-teknik, och Single Technologies, ett bolag med banbrytande teknologi för DNA-sekvenser, med kapitalanskaffning.

– Vi fokuserar på noterade bolag, men tack vara vårt unika kontaktnät är vi nog en av få finansiella rådgivare som dessutom regelbundet gör transaktioner för onoterade bolag i storleksordningen 40 – 60 miljoner kronor. Vi är dessutom mycket petiga när vi väljer våra case, och tackar nej till sådant som vi inte tror på. Det är en stor del i vår framgång, säger Axel Enström.

Stockholm Corporate Finance är övertygade om att de har hittat en modell för finansiell rådgivning som står sig för framtiden.

– Det handlar om att visa genom lyckade affärer att vi är den ledande aktören inom finansiell rådgivning för små och medelstora bolag och att vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna locka morgondagens talanger. Vi vill helt enkelt fortsätta växa med fler affärer, framtida rekryteringar och möjligen genom kompletterande verksamhetsförvärv, avslutar Otto Rydbeck.

Om Stockholm Corporate Finance

Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

För mer information se: www.stockholmcorp.se