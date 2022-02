Softbank sätter Arm på börsen efter misslyckade affären

Innehåll från Polarium Energy Solutions AB Annons

Maha Bouzeid, Executive Director och Head of Business Development.

– Genom att kombinera marknadsledande litiumbatterier med smart teknik effektiviserar vi våra kunders energianvändning, vilket minskar både kostnader och klimatavtryck - och till och med öppnar för nya intäktsströmmar. Samtidigt bidrar de då till en högre tillförlitlighet och stabilitet i elförsörjningen, säger Maha Bouzeid, Executive Director och Head of Business Development.

Lagring är en nyckel i framtidens energisystem

Världen står inför en energirevolution. Idag kommer 10 procent av den globala elproduktionen från sol- och vindkraft och redan till 2036 beräknas hälften av all el komma från förnybara energikällor. Utmaningen med elproduktion från sol och vind är att den är väderberoende och inte kan planeras.

– Batterier är en central del för att vi ska klara omställningen till förnybara energikällor. Samtidigt ser vi att efterfrågan av energilagring är enorm. Med den bakgrunden handlar det för oss inte längre om att övertyga kunderna om nyttan med tekniken, utan om att få fram lagringssystemen tillräckligt snabbt, säger Maha Bouzeid.

Energioptimering minskar kostnader och klimatavtryck – och öppnar för nya intäkter

Polarium kombinerar sina marknadsledande litiumjonbatterier med en intelligent mjukvara som möjliggör för kunden att undvika pristoppar och utjämna den egna energianvändningen, vilket ger mindre belastning på elnätet samtidigt som det minskar den enskilda användarens kostnader och klimatavtryck.

Nästa steg inom energilagringsinnovationer är att aggregera och koppla upp olika energiresurser mot en molnbaserad tjänst. Och att därigenom möjliggöra automatisk kostnadsoptimering och möjligheten att föra tillbaka överskottsenergi till elnätet. Detta kommer att förändra energilandskapet i grunden. Den tidigare uppdelningen mellan leverantörer och konsumenter kommer att luckras upp då allt fler kommer att vara aktiva på energimarknaden. En utveckling med stora möjligheter, både för att stabilisera elnätet och för elhandel som potentiell inkomstkälla.

– I Sverige fick man under 2021 i snitt 400 kr per megawatt och timme tillgängligt. Det innebär att man med en megawatt i effekt kan tjäna cirka 2,5 miljoner kronor per år på marknaden för frekvensbalansering. Hela vår affärsidé bygger på att ”enable endless energy”, och litiumjonteknik är det mest kommersiellt effektiva och flexibla sättet att lagra el på idag, berättar Maha Bouzeid.

Om Polarium

Polarium är ett svenskt bolag som sedan starten 2015 tillhandahåller hållbara energilagringslösningar byggda på litiumjonteknik för telekom, tillverkningsindustrin och kommersiella fastigheter. Bolaget har gjort över 350 000 installationer i fler än 65 länder, på alla kontinenter och i alla klimatzoner. Något som bland annat resulterat i att man 2021 rankades som Europas sjunde snabbast växande företag i Financial Times FT1000 ranking.

www.polarium.com