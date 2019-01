Södra sänker inköpspriset på timmer – ser konjunkturavmattning

"Vi har en omvärld som är oroligare och vi går in i ett läge med större osäkerhet på marknaderna, säger Olof Hansson, affärsområdeschef på Södra Skog, i pressmeddelandet.

För talltimmer sänks inköpspriset med 15 kronor per m3 fub medan priset för grantimmer sänks med 25 kronor per m3 fub. För bränsleved höjs inköpspriset i sin tur med 30 kronor per m3 fub. De nya priserna gäller från och med fredagen.

"Just nu möter vi en ökad efterfrågan på främst bränsleved, drivet av den energiomställning vi ser i samhället", säger Olof Hansson.