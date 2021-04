Södra mer än fördubblade vinsten första kvartalet

Innehåll från Barium Annons

För företag av kategorin manufacturing and retail hybrids blir affärssystemen ofta flaskhalsar, som både skapar problem och tvingar medarbetarna att improvisera. Lösningen är istället att skapa fungerande Ways of working med ett digitalt och förändringsbenäget affärsstöd som knyter ihop helheten.

Det har alltid funnits företag som har stått för hela värdekedjan själva, från produktion till försäljning, utan några mellanhänder. Tack vare den digitala utvecklingen har fler företag av den här sorten utvecklats, och det är idag möjligt att tala om det som en särskild kategori av företag - hybrider som kombinerar tillverkning och försäljning.

Men för många av dessa företag är det en realitet att deras affärssystem sätter gränser för hur de kan arbeta, istället för tvärtom. Detta beror på att standardsystemen antingen är optimerade för tillverkning eller för handel. Företag som gör bägge delar hamnar i ett mellanläge, och får extra stora gap mellan systemen.

När det finns olika system för allt från produktion och logistik till försäljning och returer blir slutresultatet lätt ofullständiga processer och bristande beslutstöd. Olika delar av verksamheten mäts inte på samma sätt, medarbetare behöver antingen springa runt och släcka eldar, eller så tvingas de skapa egna, manuella processer som ska överbrygga gapen mellan systemen. Istället för effektiva arbetsprocesser blir situationen ofta kaotisk.

- Det kan lätt bli ett virrvarr av information, säger Bariums VD Mattias Arnelund. Vi möter en mängd företag som upplever det här på olika sätt. De får helt enkelt inte produktion och försäljning att samverka på ett effektivt sätt.

Returer ställer processen på sin spets

Den snabba digitala utvecklingen, inte minst ehandeln, har som sagt ökat på den här kategorin av företag. Men den har även gjort hanteringen av varor mer komplicerad. Konsumenter förväntar sig inte bara att det ska vara lika lätt att handla på nätet som att titta på film eller lyssna på musik, utan det ska också gå enkelt och smidigt att skicka tillbaka köpta varor. Detta har lett till en stor beteendeförändring bland konsumenter där man handlar mer och returnerar produkter i allt större omfattning.

Returer är ett mycket konkret exempel på hur bristande affärssystem, och inte minst brister mellan systemen, skapar stora problem för företag som både tillverkar och säljer. En returnerad produkt måste först och främst behandlas i produktions- och försäljningsflödet. Och när den sedan återkommer måste den tas med i returhanteringen, för att i sista hand paketeras om och på nytt registreras i försäljningsflödet. De flesta system som används idag har inte kapacitet att hantera alla de här stegen.

Det är precis den här sortens situationer som leder till att tillverkande och säljande företag skapar arbetsprocesser som ska täcka upp systembrister, istället för att kunna jobba med processer som gör dem bättre och mer effektiva. Ofta tvingas medarbetare lösa problemen manuellt, eller med hjälp av improviserade broar mellan systemen

– 80 procent av kunderna som kommer till oss har byggt riktigt avancerade IT-system i Excel där man avrapporterar arbetsuppgifter, hanterar siffror och samlar information från andra system och detta gör man för att befintliga system är för kostsamma att anpassa eller att system på marknaden inte är tillräckligt nära de arbetssätt de ska stötta. Problemen med Excel-system uppstår direkt när information måste skickas mellan medarbetare och bearbetas. Det blir omöjligt att överblicka framdrift och upptäcka flaskhalsar i sin verksamhet, säger Dana Markovic, COO på Barium.

Fungerande Ways of working är nyckeln

När de här företagen inser att ett standardsystem inte kan hjälpa dem blir ofta nästa steg att göra frågan till ett IT-projekt. Att antingen utveckla ett helt eget system eller försöka anpassa ett större system till de egna behoven.

Men det finns stora risker med ett sådant projekt, främst att det tar lång tid och har en hög prislapp. Till stor del för att arbetsprocesser inte enbart är IT-relaterade. Vad som istället krävs är att titta på hela verksamhetens behov, inklusive IT, för att hitta fungerande Ways of working. Därefter kan alla delar samlas under en och samma plattform.

– Vi jobbar väldigt tätt med våra kunder och modellerar tillsammans upp en önskad arbetsprocess ”end-to-end” i Bariums plattform. Ofta vet inte kunderna exakt vad de efterfrågar eller så har de en klar bild som ändras under tiden, men det är något vi välkomnar till skillnad från mer traditionell IT-utveckling som inte är lika agil i sin approach. Detta bjuder in till innovation, som idag kanske är viktigare än någonsin, säger Mattias Arnelund.

Fakta om Barium:

Barium lever efter visionen att leverera smarta IT-stöd som förenklar organisationers vardag. Barium har runt hundra aktiva kunder och hjälper bland annat Apoteket, ABB, Essity, Getinge, Granngården, Selecta samt flera kommuner och regioner att digitalisera sina verksamheter.

Antal anställda: 45

Tillväxt 2020: 28% i abonnemangsbasen

Ägare: Finska industrifamiljen Ehrnrooth.

www.barium.se