Société Générale varnar för lägre intäkter efter utmanade marknadsklimat

Enheten Global Markets and Investor Services bedöms redovisa runt 20 procent lägre intäkter för det fjärde kvartalet 2018, jämfört med det fjärde kvartalet 2017.

För enheterna International Retail Baking and Financial Services samt Financing and Advisory anges att utvecklingen förväntas ha varit "solid" under det fjärde kvartalet. Den franska Retail-banken förväntas ha haft en utveckling i linje med guidning, heter det vidare.