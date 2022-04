Société Générale stiger efter avyttring av rysk verksamhet

Innehåll från Carlsquare Annons

Erik Lundberg, Partner och Head of M&A Sverige, och Marta Zientarski, Vice President på Carlsquare.

I Sverige finns det ett stort fokus på publika företagsaffärer – merparten av svenska tillväxtbolag har börsintroduktion som målbild. Men enligt Marta Zientarski, Vice President på Carlsquare, bör man som företagsägare även se över möjligheten att sälja bolaget i en privat transaktion. Inte minst under tider då volatiliteten på börsen gör sig särskilt påmind.

– Att sälja på den privata marknaden är ett stabilt alternativ till en börsnotering. Här finns det ett stort köpintresse för små och medelstora bolag, även under perioder då börsen går nedåt, säger Marta Zientarski.

Erik Lundberg, Partner och Head of M&A Sverige, trycker på att notering är rätt för tillväxtföretag där ägarna vill ha snabb tillgång till riskkapital och samtidigt behålla den egna kontrollen.

– Vill man som ägare i stället komma ut ur bolaget ska man definitivt inte gå in på börsen. Genom en privat transaktion kan hela bolaget säljas, eller så kan man få in en resursstark delägare i form av ett private equity-bolag och sälja en stor andel av bolaget. Det är den stora skillnaden mot en börsnotering, säger Erik Lundberg.

Överlägset kontaktnät

Carlsquare är ett av få svenska bolag som erbjuder rådgivning kring båda spåren samt ett så kallat ”dual track”, där man arbetar mot börsintroduktion och försäljning i en privat transaktion parallellt – för att fatta beslut först i slutskedet när det bästa alternativet utkristalliserat sig.

Då Carlsquare finns i Berlin, Hamburg, München, Stockholm, Köpenhamn, London och Paris har de även ett kontaktnät som få kan matcha. Under 2021 stängde bolaget sammanlagt 63 transaktioner med ett genomsnittligt värde på 900 miljoner kronor.

– Vi hade väldigt höga ambitioner under 2021 baserade på den fina pipeline vi hade från start. Ändå blev vi överraskade av hur många transaktioner vi lyckades genomföra, med tanke på situationen med covid-19. Men vi har löst många transaktioner via videomöte under året och på så sätt blivit mer tidseffektiva, säger Erik Lundberg.

”Ingen avmattning i sikte”

Bland de 63 transaktionerna återfinns de svenska bolagen Addsecure, Transcom, Altor, IK och Viva Winegroup som har köpt upp tyska bolag. Carlsquare agerade också rådgivare vid avknoppningen av Telia Carrier från Telia till Polhem Infra och Beijer Refs köp av Inventor i Grekland.

När Marta Zientarski blickar framåt mot resten av 2022 har hon goda förhoppningar om att detta år kan bli lika starkt.

– Det är ingen avmattning i sikte, men det är såklart omöjligt att säga hur det kommer att utvecklas med tanke på världsläget. Vår pipeline för 2022 ser dock ungefär likadan ut som under förra året, vilket bådar gott, säger hon.

Om Carlsquare

Carlsquare finns i Tyskland, Danmark, Storbritannien, Sverige och Frankrike, och har cirka 100 medarbetare. Bolaget ligger i topp i de tyskspråkiga länderna vad gäller M&A-affärer med upp till 10 miljarder i transaktionsvärde.