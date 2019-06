Société Générale ser stor risk för sänkt utdelning i storbanken

Till följd av att investmentbanken drar ned bedömningen för Nordeas intäkter sänks estimatet för vinsten per aktie med omkring 5 procent. Detta och risken för sänkt utdelning samt en ny basnivå för utdelningen per aktie föranleder den nya lägre riktkursen. Société Générale bedömer att Nordeas möjligheter att dela ut är strama under den treåriga prognoshorisonten.

Nordea delade ut 0:69 euro per aktie för 2018. Utdelningen har höjts gradvist från 0:62 euro för 2014.

Enligt Infront Datas senaste uppdatering från slutet av maj väntas Nordeas vinst per aktie minska till 0:66 euro per aktie i år, från 0:76 euro under 2018. Snittestimatet pekar vidare mot en utdelning om 0:67 euro per aktie för 2019.