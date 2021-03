Sobis resultat från Pegasus-studien har publicerats i New England Journal of Medicine

Sobi och Apellis Pharmaceuticals meddelar att The New England Journal of Medicine har publicerat resultaten från fas 3-studien Pegasus, där pegcetacoplan visade sig överlägsen C5-hämmaren eculizumab, både vad gäller förbättrade hemoglobinvärden samt visade förbättring i betydande kliniska parametrar efter 16 veckors behandling av vuxna med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) med kvarstående anemi trots behandling med eculizumab.