Smyckesbolaget Pandora rusar på höjd rekommendation

”Samtidigt som vi tycker att det är för tidigt att gå 'all in', indikerar feedbacken att den senaste tidens produktinitiativ och implementeringen av Programme Now har gett bättre momentum på de flesta marknader som omfattas av undersökningen, något som motiverar en avvaktande strategi eftersom vändningsprogrammet håller på att bli implementerat. Det finns samtidigt farhågor. Återförsäljarundersökningen indikerar avtagande momentum på de två största marknaderna, USA och Kina”, skriver Carnegie.

Aktien i Pandora handlas upp cirka 10 procent till strax under 319 danska kronor på onsdagsförmiddagen.