Sminkrally på Wall Street – Estee Lauder rusar efter rapport

Estee Lauder redovisade en nettoförsäljning på 4,01 miljarder dollar, motsvarande 36,5 miljarder kronor, under det senaste kvartalet vilket var en ökning på 7 procent jämfört med de 3,74 miljarder dollar de redovisade under samma period året för.

Den justerade vinsten per aktie landade på 1,74 dollar vilket kan jämföras med 1,52 dollar per aktie under samma period året före och över analytikernas prognos på 1,55 dollar enligt Factsets analytikersammanställning.