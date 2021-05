Små valutarörelser under måndagen

Innehåll från Facebook Annons

– Företag har förstått att de måste vara sökbara online, men ännu viktigare är att vara ”upptäckbara”, berättar Henrik Sörensson, Head of Industry på Facebook i Norden.

Läs mer om Discovery Commerce och hur du kan låta dina produkter hitta konsumenterna

Pandemin har snabbdigitaliserat Sverige och resten av världen. Bransch efter bransch har snabbt ställt om, helt eller delvis, till en digital verklighet med rekordökningar i e-handel som följd.

Med över sex miljoner svenskar på Facebook är det inte konstigt att de flesta annonserande företag vänder sig dit för att nå sin målgrupp. Något som skiljer människors beteende på sociala medier, jämfört med resten av webben, är att sociala medier som Facebook och Instagram i högre utsträckning används för inspiration och upptäckande. Istället för att aktivt söka efter saker serveras du ett innehåll som du kan välja att konsumera eller skrolla förbi.

Utan den guidning som sökningar ger behövs något annat för att företag ska nå personer i sociala medier. Lösningen stavas Discovery Commerce och är ett skifte för marknadsförare och produktägare.

– Om e-handel går ut på att underlätta för människor att hitta produkter så handlar Discovery Commerce snarare om hur produkter kan hitta till människorna, säger Henrik Sörensson.

Enorma mängder data och lättanvända system

De flesta svenskar har använt Facebook, Instagram eller Messenger och känner väl till hur systemen ser ut och fungerar – men vad är det som gör att annonserna som dyker upp känns mer relevanta här än på andra platser? Anledningen är helt enkelt den enorma mängd data som genereras av användarna, vilket ger annonsörer större möjligheter att anpassa budskap efter målgrupp.

Facebooks Discovery Commerce samlar all data som finns i Facebooks infrastruktur, som även inkluderar Instagram, Messenger och Whatsapp, utan att tumma på säkerhet och personlig integritet. Med hjälp av all den informationen och smart teknik kan systemet förstå vad som är viktigt för människor och hur de vill interagera med varumärken. Det innebär att de annonser och produkter som läggs in i Facebooks annonsverktyg visas för dem som med högst sannolikhet finner dem relevanta, oavsett om det sker i mitten av ett videoklipp eller i Messenger.

Informationen ger företag möjlighet att hitta rätt målgrupp direkt, men även att optimera och förbättra annonseringen kontinuerligt. Det fungerar på samma sätt både om du är ett litet företag med lokala kunder eller en stor global aktör.

– Människor blir alltmer bekväma med att handla online och rådande pandemi har accelererat detta ytterligare. Jag tror att varumärken i all branscher har mycket att vinna på att utmana sig själva och se över befintliga konsumentbeteenden, kanske framförallt i traditionella branscher där man länge har gjort saker på ett invant sätt. I slutändan är det mindre viktigt om avslutet görs online eller offline men det måste ske på kundens villkor och ju mer friktion man lyckas skala bort desto mer har man att vinna, säger Henrik Sörensson.

Facebooks siffror visar att cirka fyra av fem Instagram-användare världen över har upptäckt nya produkter genom plattformen.

Volvo hittade köpsugna kunder

När Volvo Cars i Sverige i maj 2020 skapade sin första helt online-fokuserade säljkampanj skedde det främst via Facebookannonsering och med stort fokus på aktiv optimering. Resultatet? 32 000 fler personer än tidigare uppgav att de är ”mycket troliga att köpa en Volvo online”.

– Genom att använda data och ett tätt samarbete med våra partner testade vi flera kreativa sätt att nå ut via Facebook, och fick direkt feedback från konsumenterna om vad som fungerade bra och vad som behövde justeras. Vi har lärt oss hur vi på en plattform som Facebook kan gå från data till insikt till bättre resultat på bara några dagar eller till och med timmar, säger Robert Kalinagil, Consumer Experience Operations Manager på Volvo Car Sverige.

Robert Kalinagil har arbetat med Facebookmarknadsföring länge i flera olika branscher och imponerades speciellt över hur skickliga algoritmerna nu blivit på att hitta rätt målgrupp.

– Tidigare har vi fått lägga mycket tid på att skapa mängder av små nischade målgrupper manuellt för att få bra resultat, nu är det arbetet helt automatiserat. Det är imponerande hur vi kan ”mata” Facebook med våra mål och sedan låta systemet optimera annonserna för att visa dem för rätt målgrupp, säger han.

Efter den lyckade kampanjen har Robert och hans kollegor på Volvo Cars fortsatt satsa vidare på onlineförsäljning och att få ihop hela kundresan från online till offline genom skapandet av en helägd återförsäljare. Dessutom har man utökat möjligheterna att köpa sin bil på Volvo Cars hemsida med bland annat den flexibla prenumerationstjänsten Care by Volvo.

– Bilbranschen har varit relativt sen att ta sig an onlineförsäljning och även om processen börjat online så har ofta slutköpet skett hos en bilhandlare. Att vi nu säljer allt mer helt online visar att de flesta branscher nog kan göra detsamma och i det arbetet är Facebook en värdefull partner, säger Robert Kalinagil.

Henrik Sörensson håller med och uppmanar till förändring hos fler företag.

– Den viktigaste lärdomen med Volvos kampanj är vikten av att våga testa något nytt när människors beteende förändras. I dag är mer än 50 procent öppna för att köpa en bil online, något som hade låtit osannolikt bara för ett år sedan. För att fortsätta vara relevant måste företags kommunikation också förändras vilket Volvos kampanj är ett lysande exempel på.

