Små rörelser på Wall Street – oljebolag vinnare

Ehrmann är ett innovativt familjemejeri från södra Tyskland som på allvar tagit sig in på den svenska marknaden under de senaste åren. Bara under 2021 växte Ehrmann med 80 procent i Sverige.

– Företaget expanderar faktiskt i hela världen. Att vi satsar så mycket just här beror bland annat på att Sverige är en strategisk marknad. Vi ligger långt fram när det gäller trender – slår något i USA och Storbritannien kommer det oftast därefter till Sverige och Skandinavien, säger Åsa Wendt, Country Manager på Ehrmann.

Kylda desserter ett växande segment

Ehrmann riktar sig i första hand mot den svenska dagligvarumarknaden men säljer även via andra kanaler, exempelvis online och till hälsa & fitness-sektorn. Ehrmanns Grand Dessert är det ledande varumärket inom kylda desserter – och finns i flera olika smaker, bland annat choklad, stracciatella, nougat, vanilj och toffee.

– I Sverige har desserter traditionellt sätt förknippats med helger och festligheter, medan man i Sydeuropa är van vid att äta en dessert efter middagen även på vardagar. I många andra länder tar man gärna en kyld dessert till kaffet i stället för en kaka eller en glass, berättar Åsa.

Svenskarnas syn på desserter håller dock på att förändras. Åsa tror att det beror på att vi reser alltmer och att vi har fått en mer multikulturell befolkning med andra vanor.

– Det beror förmodligen också på att det finns ett större utbud av goda desserter vilket gör att fler och fler konsumenter upptäcker desserthyllan i butiken, säger hon.

Nyttiga mellanmål för aktiva

En annan produktgrupp som Ehrmann satsar mycket på är High protein. Den innefattar bland annat storsäljaren proteinpudding, men även nya spännande mellanmål som proteinmousse och proteindryck.

– De efterfrågas av konsumenter som tränar och rör på sig. Yngre människor med en aktiv livsstil testar gärna nya produkter. Det är en bidragande faktor till att High protein mousse som vi lanserade i början av 2021 säljer så bra, fortsätter Åsa.

Mejerisegmentet kännetecknas av tuff konkurrens. Att varorna måste transporteras i en sömlös kylkedja innebär höga krav på logistik och planering.

– Vi har ett gott samarbete med kunder och partners vilket är en förutsättning för att lyckas. Man måste jobba nära kunderna för att hitta win-win situationer och ha en rak och ärlig dialog, säger Åsa.

Viktigt att exponeras väl i butik

Hon vill också ge beröm till Ehrmanns säljkår som har gjort ett fantastiskt arbete med att få ut produkterna i butikerna runt om i Sverige.

– En hög täckningsgrad och synlighet i butik är helt avgörande. Våra varor är ofta impulsköp – det innebär att det måste vara lätt för konsumenterna att se och hitta produkterna i butiken.

Nu satsar Ehrmann Sverige på att växa ännu mer.

– Vi vill fortsätta växa och bidra med kategoritillväxt. Trots coronapandemin har vi lyckats hålla en hög innovationstakt, men det finns mycket mer att göra – vi kommer att fortsätta lansera nya produkter, göra våra produkter tillgängliga i fler kanaler och satsa ännu mer på marknadsföring av våra fina varumärken, avslutar Åsa Wendt.

FAKTA

Ehrmann startades 1920 av Alois Ehrmann och drivs än idag av familjen Ehrmann. Huvudkontoret ligger i Oberschönegg i södra Tyskland. Det är Tysklands näst största mejeriföretag och finns i över 50 länder. Ehrmann Sverige AB grundades år 2019 och i september samma år började Ehrmann Sverige leverera till svenska dagligvarumarknaden.

www.ehrmann.se