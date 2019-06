Små rörelser inför USA-öppning - Fed i fokus

Beträffande handelskonflikten mellan USA och Kina har USA:s handelsminister Wilbur Ross tonat ned sannolikheten av ett avtal mellan länderna under G20-mötet i slutet av juni.

Vid 14.45-tiden låg terminerna för såväl Dow Jones industriindex, som S&P 500 och teknikinriktade Nasdaq 100 runt oförändrade nivåer.

På fredagen handlades USA-börserna svagt nedåt, med 0,1-0,5 procent. Asienbörserna visade en blandad utveckling på måndagen med plus i Japan och Hongkong medan Europa-indexen handlades runt oförändrat.

På bolagsfronten köper läkemedelsbolaget Pfizer bioteknikbolaget Array Biopharma för 48 dollar per Array-aktie, motsvarande totalt cirka 11,4 miljarder dollar i "enterprise value". Array-aktien steg drygt 50 procent till strax under budkursen på 48 dollar. Pfizer-aktien var nära oförändrad.