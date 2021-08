Små ränterörelser på torsdagen – kronan stärks

Europeiska och svenska räntor har handlats något nedåt mot onsdagseftermiddagen i takt med de amerikanska, men har under torsdagsförmiddagen stabiliserats något på uppsidan. Överlag är det små rörelser på marknaderna då investerare inväntar bland annat räntebesked från Bank of England under torsdagen men främst riktas fokus mot den amerikanska jobbstatistiken på fredagen. Kronan handlas något starkare.