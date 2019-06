Små nedgångar i New York – Fedex ned inför rapport

Efter USA-börsernas stängning på tisdagen släpper Fedex sin rapport. Resultatet per aktie exklusive engångsposter i det brutna fjärde kvartalet, som avslutades den sista maj, förväntas komma in på 4:81 dollar enligt Bloomberg. Aktien var ned 2,2 procent.

Hembyggaren Lennar överträffade förväntningarna på resultatet för det andra kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 1:30 dollar, vilket kan jämföras med Factsets konsensus vid 1:14 dollar per aktie. Intäkterna kom också in över förväntningarna. Orderingången ökade dock bara med 1 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Aktien steg med 0,8 procent.

På makrofronten sjönk de amerikanska hushållens konfidensindikator till 121,5 i juni jämfört med 131,3 i maj. Väntat enligt Reuters prognosenkät var en konfidensindikator på 131,1.