Små kreditförluster för SHB – vd:n: ”Det är ingen slump”

Innehåll från Paxman Annons

Trots att många vet att risken att tappa håret återkommande rankas som en av de mest fruktade sidoeffekterna av cancerpatienter, och att håravfall påverkar självkänslan mycket negativt, är det inte alla som vet att skalpkylning kan användas för att motverka håravfall i samband med vissa cellgiftsbehandlingar.

Paxman är ett innovativt, globalt bolag som för 20 år sedan bestämde sig för att förbättra livskvaliteten för många cancerpatienter. Bolagets kom till efter att Sue Paxman diagnosticerats med bröstcancer, vilket ledde till att hon började tappa håret när hon genomgick sin cellgiftsbehandling.

– Min mamma var bara 34 år och hade fyra små barn när hon diagnosticerades med bröstcancer i början av 1990-talet. Hon kunde inte föreställa sig att behöva tappa håret, och när hon prövade skalpkylning vid ett lokalt sjukhus var inte behandlingen effektiv, säger Richard Paxman som, VD för bolaget.

Vid denna tidpunkt fokuserade Paxmans familjeföretag på kylningsutrustning, och Richards pappa Glenn bestämde sig för att använda sin kunskap som ingenjör för att utreda varför skalpkylningen inte hade fungerat för Sue.

Idag är Paxman globalt ledande inom skalpkylning för att motverka cellgiftsinducerat håravfall med en behandling som baseras på omfattande global säkerhets- och effektivitetsdata.

Oktober är en viktig månad för många familjer då den har blivit synonym med att uppmärksamma bröstcancer, och det gäller även för familjen Paxman som i år högtidlighåller 20-årsdagen av Sues bortgång.

– Det här är anledningen till att vi är så passionerade när det gäller att nå ut med skalpkylning till cancerpatienter över hela världen, och vi uppmuntrar alla som står inför en cellgiftsbehandling att fråga sin läkare om möjligheten att använda sig av skalpkylning, säger Richard.

Varför leder skalpkylning ofta till håravfall?

Cellgiftsbehandlingar fungerar genom att rikta in sig på alla celler i kroppen som delar sig ofta. Syftet är att påverka cancerceller, men behandlingen inverkar även på bland annat friska hårceller som är de celler i kroppen som delar sig näst oftast. Det här är anledningen till att en cellgiftsbehandling ofta leder till håravfall.

Hur kan Paxmans skalpkylning hjälpa till att motverka håravfall?

Skalpkylning bygger på en i grunden enkel princip och innebär att patienten använder en kylhätta från Paxman innan, under och en stund efter varje cellgiftsbehandling. Kylhättan är kopplad till skalpkylningssystemet, vilket i princip är en kylmaskin som ser till att en flytande kylningsvätska kan cirkulera i den specialutvecklade kylhättan och på så sätt sänks skalptemperaturen.

Det medför att blodflödet till hårsäckarna minskar till omkring 40 % av det normala, vilket minskar mängden cellgifter som når fram till dem. Dessutom slutar hårsäckarna att dela sig på grund av nedkylningen, vilket innebär att de cellgifter som når fram ändå inte attackerar hårsäckarna. Hur väl behandlingen skyddar mot håravfall varierar från patient till patient samt beroende på vilken typ av cellgiftsbehandling som används. Det viktigaste måttet är att patienten själv inte känner ett behov av att behöva använda en peruk eller täcka huvudet med en hatt eller en scarf.

En framgångsrik investering i positiva hälsoeffekter

Under 2017 etablerade bolaget sig i USA efter att ha erhållit FDA-godkännande under april samma år, och moderbolaget Paxman AB, med säte i Karlshamn, noterades på Nasdaq First North Growth Market i juni.

FDA-godkännandet baserades på en treårig randomiserad klinisk studie med 186 kvinnliga cancerpatienter i olika delar av USA. Året efter utökades godkännandet till samtliga patienter med solida cancertumörer. I mars 2019 inkluderades skalpkylning i NCCNs nationella riktlinjer för cancerbehandling i USA, och därefter följde en inkludering i Australiens riktlinjer i september 2020.

Trots att koncernens moderbolag är etablerat i Sverige ligger svenska sjukhus och onkologer efter när det gäller att införa Paxmans teknologi. I dagsläget kan patienter bara använda sig av bolagets skalpkylning vid sju olika sjukhus, och det är något som bolaget gärna vill ändra på.

– Kunskap om att teknologin finns är fortfarande vår största utmaning. Patienter kanske bara har en halvtimme till förfogande med sin onkolog när de får sin diagnos. Det finns så mycket att prata om att håravfall aldrig kommer att vara högsta prioritet. Men om patienten inte får reda på att skalpkylning finns under den korta perioden innan cellgiftsbehandlingen inleds så kan möjligheten att hjälpa till gå förlorad. Det gör att vår digitala närvaro och vår närvaro på social medier blir en viktig metod för att nå ut till patienter utöver våra insatser i samarbete med professionella organisationer för sjuksköterskor och läkare. Personer som själva söker mer information om cellgiftsbehandling kommer att komma i kontakt med oss. Vi är övertygade om att skalpkylning blir en standardbehandling över hela världen inom en snar framtid, säger Richard.

För mer information om verksamheten, besök www.paxman.se

paxmanscalpcooling.com