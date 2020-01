Slitevind ökar normalårsproduktionen till 285 GWh

I slutet av september var Slitevinds normalårsproduktion 265 gigawattimmar, enligt förra delårsrapporten.

Tidigare under fredagen släppte Slitevind en produktionsrapport som visade att elproduktionen vid koncernens anläggningar under 2019 steg till 265 gigawattimmar, vilket var ungefär i linje med budget. Vindens energiinnehåll var under året i snitt normalt i de områden som Slitevind har produktion.

I torsdags rapporterade Sveriges Radio att Sverige som helhet under årets första vecka för första gången nådde en veckoproduktion på 1 terawattimme, alltså 1.000 gigawattimmar, i spåren av kapacitetsutbyggnaden i sektorn. Veckan var samtidigt ovanligt blåsig, framförallt i norra delen av landet.