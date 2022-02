Sleep Cycle ökar resultatet – men ser utmaningar i tillväxtmål

Innehåll från Genesta Annons

Kraven på morgondagens kontorsmiljöer skiljer sig väsentlig från hur de såg ut innan pandemin slog till. Liksom alla andra produkter måste även kontoren utvecklas för att hänga med i tiden, i synnerhet när konkurrensen från hemmakontoren blir allt större.

– Att tvinga tillbaka sina anställda till kontoret är inte hållbart. Istället behöver kontoren bli attraktiva platser dit medarbetarna väljer att gå, trots att det kanske är bekvämare att stanna hemma vid köksbordet, säger David.

Ett sätt att öka kontorets attraktionskraft är att låta det bestå av inspirerande miljöer, med en rad sociala, praktiska och tekniska funktioner som hemmakontoret saknar.

Kontoret får roll som kulturbärare

Det är inte bara tomma ord; kontorets betydelse är viktigare än någonsin, inte minst eftersom det är i mötet mellan människor som innovation och kreativitet uppstår. Det är här, menar David, som samhörighet och lojalitet till företaget växer.

– Med lokaler som är skräddarsydda för den enskilda organisationens behov hamnar människan i centrum och kontoret får en växande roll som kulturbärare. Därför har vi valt att samarbeta nära med marknadens främsta arkitekter för att kunna skapa tydliga koncept och värdeskapande, effektiva ytor.

Ligger nära spårbunden trafik

I Genestas lokaler möts man av en välkomnande och behaglig lobby, med utrymme för både informellt utbyte och viktiga möten. Förutom traditionella cellkontor och öppna landskap finns även zoner avsatta för olika arbetsuppgifter, vare sig det är tysta fokusrum, samtals- eller grupprum, eller andra kreativa platser för idéskapande.

– Närområdet är också viktigt. Medarbetarna ska kunna ha chansen att göra ärenden vid behov och ha ett bra urval av lunchmöjligheter. Av denna anledning är vår tumregel att fastigheterna ska ligga nära spårbunden trafik, med ett bra serviceutbud i närheten, berättar David.

Svea Artilleri har människan i centrum

Kollegan Ted Söderlund, Head of Investment Management ger David medhåll och exemplifierar med Genestas fastighet Svea Artilleri vid tunnelbanestationen Stadion.

– I Svea Artilleri sätter vi människan i centrum. Här kan jag som medarbetare enkelt ta mig till jobbet, jag kan träna, duscha och byta om. Jag kan beställa mitt favoritkaffe i loungen och jag kan äta en god lunch i restaurangen. Vi totalrenoverar alla gemensamma utrymmen och inkluderar en härlig lounge och kontorshotell, precis vid tunnelbanan i en grön del av innerstan.

Perfekt läge för företag

Arbetet med fastigheten har redan kommit långt – lokalerna är stomrena i betong just nu. Eftersom Genesta arbetar nära både sina hyresgäster och sina arkitektpartners för att ta fram optimala lokaler för företaget och de anställda, är det således ett perfekt läge för företag att komma in i processen. Bolaget byter dessutom ut all teknik och har som mål att BREEAM In-Use-certifiera byggnaden i nivå Excellent vad gäller både akustik och luftkvalitet.

– I framtiden finns inga krav om att vara på jobbet; snarare blir kontoret en plats för kreativa möten, träffa sina kollegor och inspireras. Sådant man inte kan göra hemma. Det blir helt enkelt mer än en arbetsplats, avslutar Ted.

