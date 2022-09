Slagigt på börsen – SBB stiger och Vitrolife dippar efter vd-avhopp

Stockholmsbörsen vänder ner mitt på torsdagen och nådde nollan kring lunchtid. Under dagen har H&M lämnat försäljningssiffror och Prospera presenterat långsiktiga inflationsförväntningar.

Vinnare:

• Storbankerna stiger på torsdagen efter en stark handelsvecka. Swedbank stiger 1,6 procent, Handelsbanken 1,7 procent, Nordea 0,5 och SEB 0,3 procent.

”Marknaderna börjar inse hur attraktiva bankerna är både absolut och relativt övriga sektorer i en miljö där räntan stiger, vilket är positivt för bankerna. Det samtidigt som du får mer och mer problem i övriga sektorer där du har vinstvarningar”, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, till Di.

• Stenbecksfärens investmentbolag Kinneviks aktie är pressad med 50 procents nedgång sedan årsskiftet, men får stöd på torsdagen av att ABG Sundal Collier höjt sin rekommendation från behåll till köp. Aktien stiger mest av alla i storbolagsindex, med 3,6 procent.

• Fiberbolaget Eltel rusar med över 30 procent sedan Eltel Finland tecknat ett ramavtal med Valokuitunen, ett samriskbolag mellan Capman Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet. Det nya ramavtalet mer än fördubblar de tidigare volymerna, dessutom utökas det geografiska området till att omfatta hela Finland.

• Jefferies höjer riktkursen för läkemedelsbolaget Sobi från 260 till 295 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien stängde på 220,90 kronor på onsdagen men stiger med 1,5 procent till 224,20 kronor på torsdagen

• Swedish Match tecknas 0,4 procent högre efter Bloombergs nyhet att ett antal hedgefonder tagit position i bolaget för att pressa upp budnivån från Philip Morris International. Aktien handlas kring lunchtid för 109,80 kronor, över budet på 106 kronor per aktie.

Förlorare:

• Telekomjätten Ericsson backar med 3,1 procent sedan Credit Suisse sänkt sin rekommendation för aktien i två steg från övervikt till undervikt. Riktkursen sänks samtidigt från 113 till 69 kronor per aktie vilket är ett nytt så kallat ”street-low”, det vill säga den lägsta riktkursen bland större analyshus och banker.

• H&M lämnade sämre försäljningssiffror än väntat i sitt tredje kvartal, där försäljningen sjönk med 4 procent i lokala valutor, att jämföra med väntade 2,3 procents minskning. Aktien backar med 2,0 procent.

• First North-handlade djurhälsobolaget Vimian har beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 51,7 miljoner aktier till teckningskurs 29 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra bolaget 1,5 miljarder kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande sent på onsdagskvällen. Aktien backar med 7,0 procent.