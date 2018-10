Skräckbesked från Taiwan inför Atlas Copcos rapport

Bakom den låga prognosen ligger enligt Bloomberg dels en försvagad smartphonemarknad där kunderna byter ut sina telefoner mer sällan, kanske då dessa är ungefär likadana, och dels lägre efterfrågan på utrustning för brytning av kryptovalutor efter raset för Bitcoin. Dessutom kan osäkerheten i USA:s och Kinas handelsrelationer spela in.

Vad gäller TSMC uppgav de dessutom även, tillsammans med den svaga intäktsprognosen på torsdagen, att de för att behålla sitt teknikledarskap behöver öka investeringarna nästa år, till så mycket som 12 miljarder dollar enligt Bloomberg.

På uppsidan för det taiwanesiska bolaget finns enligt dess vd C. C. Wei också en förmodat stark tillväxt inom högpresterande datorer, fordonssektorn och sakernas internet. Dessa verksamheter spås växa med tvåsiffriga procenttal under nästkommande fem år, mot smartphonesegmentets medelhöga ensiffriga tal.