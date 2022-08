Skistars vd har köpt aktier för 1 miljon kronor

Huaweigrundaren varnar för ”smärtsamt” årtionde

I ett läckt internmeddelande skriver telekomjätten Huaweis grundare Ren Zhengfei enligt The Guardian att bolaget måste fokusera på vinst snarare än tillväxt om bolaget ska överleva under de kommande tre åren.

”Det närmaste årtiondet kommer vara en väldigt smärtsam historisk period när världsekonomin fortsätter att minska”, skriver Ren Zhengfei enligt The Guardian och pekar bland annat på pandemin, kriget i Ukraina och USA:s svartlistning av vissa kinesiska bolag.

KKR drar tillbaka kontantbudet på Capios ägare

Riskkapitaljätten KKR har dragit tillbaka sitt kontantbud på hälsovårdskoncernen Ramsay Health Care, som bland annat äger svenska Capio. KKR var berett att betala 88 australiska dollar per aktie i Ramsay, men på fredagen meddelade bolaget att ett rent kontantbud inte längre ligger på bordet, skriver Bloomberg. Ramsay har mottagit ett nytt förslag om att ägarna ska få 88 australiska dollar per aktie för sina 5.000 första aktier. De som äger fler aktier ska sedan få 78,20 dollar per aktie samt 0,22 aktier i det franska dotterbolaget Ramsay Santé. Ramsay Health Care äger drygt 50 procent av aktierna i Ramsay Santé.

Fed-topp ser fördelar med att höja räntan snabbt

Federal Reserve bör agera snabbt och höja räntan till 3,75-4,00 procent i slutet av året. Det sade Fed-chefen i St Louis, James Bullard, i Jackson Hole på torsdagen enligt Bloomberg News.

”Jag gillar att frontladda. Jag gillar idén att ha räntehöjningarna tidigt snarare än sent”, sa han.

Kalifornien förbjuder bensindrivna bilar från 2035

Om 13 år ska inga bensin- och dieselbilar säljas i Kalifornien. Beslutet kommer inte stoppa andrahandsmarknaden, utan gäller bara för nyproduktion, rapporterar CNBC. Enligt politiker i delstaten är de nya reglerna kritiska för att Kalifornien ska nå sitt mål med att endast använda 100 procent förnybar energi till 2045. Industrin ställer sig dock tveksam till om målet är realistiskt.

ECB-källor: Återinvesteringarna en sekundär fråga

ECB kan snart börja diskutera om de ska sluta återinvestera förfallande innehav i sin balansräkning, men diskussionen brådskar inte och det kommer troligen inte att bli något beslut vid septembermötet. Det uppger källor för Reuters. Även om en minskning i balansräkningen skulle vara ett naturligt nästa steg i normaliseringen av policyn, så är ECB-rådet nu mer fokuserade på räntehöjningar och ser återinvesteringarna som en sekundär fråga.

