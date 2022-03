Skistars sommarbokningar upp mer än 40 procent

Innehåll från Amanda AI AB Annons

Den digitala annonsmarknaden växer och tar en allt större del av företagens marknadsföringsbudget. Prognosen är att 2024 kommer den digitala annonseringen stå för 70 procent* av den totala annonsmarknaden globalt. Samtidigt är det fler företag som konkurrerar om det digitala utrymmet än tidigare och konsumenternas sökpreferenser blir allt mer komplexa.

– Idén att ta fram en automatiserad annonstjänst byggd på AI föddes ur ett missnöje kring de digitala verktyg som fanns tillgängliga och vår fasta övertygelse om att hantering av den digital annonseringen är perfekt att automatisera. Automatisering och maskininlärning hjälper våra kunder att öka konverteringsgraden genom att nå ut med rätt produkt, till rätt person, vid rätt tillfälle på ett mycket kostnadseffektivare sätt. Våra kunder kan istället fokusera på att arbeta mer strategiskt samtidigt som de sparar både tid och pengar, säger Torkel Öhman, medgrundare och CTO på Amanda AI.

Ökad trafik dygnet runt

Det som gör Amanda AIs tjänst unik är att det dagliga analys- och optimeringsarbetet sker helt automatiskt dygnet runt, utifrån hundratals miljoner parametrar. Det kan gälla allt från sökord och målgrupper till att justera bud, anpassa budget till säsong eller veckodag samt skapa annonser, förklarar Torkel Öhman.

– Vår tjänst räknar ut sannolikheten för en transaktion genom att kombinera varje sökord med varje tillgänglig demografi. Den fångar upp alla förändringar som görs på en sida och skapar kontinuerligt nya indexeringar, dagligen eller varannan timme beroende på hur snabbrörligt sortiment vår kund har. Det skapar ökad kännedom om produkter och tjänster och driver trafik till fysiska butiker och e-handel.

AI leder till förbättrad ROI

På kort tid har Amanda AI, som grundades 2019, etablerat sig på den nordiska marknaden och företaget har idag 300 kunder och hanterar drygt 1 200 annonskonton. Ett av de företag som insett fördelarna med Amanda AIs automatiserade tjänst är Gina Tricot som nu har AI-stöd när deras e-handel ska växa i Europa. Det ger bland annat effektivare sökordsannonseringar för produktkatalogen, sömlösa språkanpassningar för samtliga marknader och har lett till ökad lönsamhet per investerad krona.

– Vi växer enormt fort just nu, med cirka 300 procent under 2021, och ser en fortsatt stark tillväxt framöver. Vi utvecklar nu vår tjänst mot flera plattformar och har som mål att inom den närmaste tiden etablera oss på nya marknader ute i Europa. Sedan 2020 är vi också med i Microsofts AI Inner Circle, ett program för de företag som driver AI utvecklingen globalt. Vi är det enda AD-techbolag som har blivit invalda och det är vi extra stolta över, avslutar Torkel Öhman.

Om Amanda

Amanda AI är en automatiserad digital marknadsföringstjänst för att skapa och skala dina annonser på Google, Facebook och Instagram. Genom att ta bort det manuella jobbet som annonsering innebär kan vi effektivisera och optimera digital annonsering i större utsträckning, vilket innebär ökad lönsamhet för våra, idag, 300 kunder.

Läs mer om Amanda och vad vi kan erbjuda

*IAB/emarketer