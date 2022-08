SKF rekryterar teknikchef från Saab

Målen lyder 8-10 procents årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik & lösningar , en rörelsemarginal för koncernen på 8 procent vid utgången av 2025 och en nettoskuld i relation till ebitda under 3,0x.

De nya marginalmålen ersätter tidigare mål på vinst per aktie med en genomsnittlig ökning på 10 procent per år samt marginalmålen inom respektive affärssegment. Målet för rörelsens kassaflöde om 70-80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar kvarstår, och det nya målet på kapitalstruktur om en nettoskuld i relation till ebitda om i genomsnitt under 3,0x ersätter det tidigare målet om en nettoskuld i relation till ebitda om i genomsnitt 2,5x och förväntas uppnås 2024, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Utdelningspolicyn är oförändrad och kvarstår uttryck som ”mellan 50-60 procent av årets nettoresultat över tid”.

Bolaget meddelar att integrationen med Stanley Security fortlöper enligt plan.

Under 2021 hade Stanley Security en tillväxt i orderstocken av installationer om 33 procent, justerad försäljning uppgick till cirka 1.650 miljoner dollar med organisk försäljningstillväxt på 7 procent under året, och den justerade ebitda-marginalen uppgick till 11 procent.

Klockan 14 på onsdagen håller bolaget en webbsänd investerarpresentation om de nya finansiella målen.