Skanskas USA-chef miljonsäljer aktier

Aktierna såldes i mitten av september men affären har rapporterats in först under tisdagen. Försäljningspriset var 191 kronor per aktie, eller totalt cirka 6,9 miljoner kronor.

Innan försäljningen uppgick Richard Kennedys innehav till knappt 49.000 Skanska-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Skanskaaktien handlades upp med 0,6 procent under tisdagens handel.