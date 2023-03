Skanska tar finländsk order värd 560 miljoner

Innehåll från DB Cargo Annons

– Vi har ett brett utbud av transportlösningar över hela Europa och till och från Kina, säger Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden på DB Cargo.

Patricia Schaller, Head of Rail Services Sweden. Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden.

DB Cargo, godsdivisionen av Deutsche Bahn, är en av Europas största aktörer inom logistik och transport av gods, med fokus på järnväg.

Företaget har högt uppsatta hållbarhetsmål. Varje år ersätter man transporter motsvarande 22 miljoner resor på vägar med transporter på järnväg, vilket minskar utsläppen av CO2 med sju miljoner ton.

– Tåg är inte bara ett effektivt sätt att transportera gods, det är också det grönaste alternativet eftersom det genererar upp till 80 procent mindre CO2-utsläpp än motsvarande vägtransporter, säger Patricia Schaller, Head of Rail Services Sweden.

DB Cargo erbjuder godstransporter dörr till dörr

Godstransport med tåg kan även vara en bra lösning för kunder utan egen spåranslutning, detta genom ett europeiskt nätverk av järnvägsterminaler, så kallade Railports. Godset lastas om till och från lastbil för att fullfölja leveranskedjan och inkludera det som kallas first and last mile, alltså sträckan hela vägen från leverantör till slutkund.

DB Cargo erbjuder även intermodala transporter i hela Europa och till och från Kina. Vid intermodala transporter transporteras containers eller trailers den långa sträckan på järnväg och den anslutande delen genom vägtransport. Containern eller lastbilstrailern lyfts då av eller på järnvägsvagnen vid en intermodal terminal.

– Vi löser hela transporten för våra kunder, inklusive first and last mile. Oftast gör vi det helt i egen regi men vi samarbetar också med olika partners där vi inte själva trafikerar en sträcka, säger Jerry Lindestam.

DB Cargos tåg drivs hållbart

DB Cargo är verksamt i 17 europeiska länder och kör i snitt 3600 tåg varje dag. DB Cargo Scandinavia är ett av DB Cargos dotterbolag med säte i Danmark som redan i dag kör tågtransporter till och från Sverige.

Patricia Schaller understryker att godstransport med tåg både är flexibelt och hållbart.

– DB Cargo har fler än 197 olika typer av vagnar och vi kan transportera nästan vad som helst för våra kunder, allt från bilar till konsumentvaror till stål, från det ena hörnet av Europa till det andra, säger hon.

Tågen drivs av el och på vissa marknader kan kunden även satsa på grön el från hållbara energikällor och därmed exkludera el från kärnkraft och fossila bränslen. För att ytterligare höja hållbarheten har tågförarna utbildats i att köra tågen så energieffektivt som möjligt.

Jerry Lindestam avslutar:

– Man behöver inte uppfinna nya transportlösningar för att spara CO2. Det finns redan ett alternativ och det är att sätta godset på järnväg.

Läs mer på: www.dbcargo.com

Vid frågor om Rail Services: Patricia.Schaller@deutschebahn.com

Vid frågor om Full Load Solutions: Jerry.Lindestam@deutschebahn.com