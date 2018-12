Skanska får order i Norge värd omkring 3,2 miljarder kronor

Enligt ett pressmeddelande ska Nordøyvegen knyta samman Nordøyane med det norska fastlandet via utfyllnader, broar samt tunnlar under havet. Totalt byggs 13 kilometer väg under havet fördelat på tre olika tunnlar samt 8 kilometer väg med tre broar.

Arbetet startar i mars 2019 och kontrakten ska vara överlämnade innan maj 2022. Kontraktet kommer inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2018.

Tidigare på fredagen meddelade Skanska att bolaget fått en motorvägsorder i USA värd omkring 810 Mkr.