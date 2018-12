Skanska: Byggverksamheten på köpet vid nuvarande värdering enligt analys

Skanska har problem inom sin amerikanska byggverksamhet, vilket föranlett en rad nedskrivningar under de senaste åren.

"Trots massiva nedskrivningar även under 2018 bedömer vi att vinsten per aktie når upp till 10:3 kronor (12 kronor 2017), vilket indikerar ett p/e under 14. Vi tror att en utdelningssänkning är osannolik då vinsten per aktie är större än utdelningen medan balansräkningen är stark", skriver ABG som pekar på en nettokassa samt tillgångar i utvecklingsdelarna.