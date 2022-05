De europeiska börserna ser ut att öppna starkt under torsdagen. Fed meddelande under gårdagen att de höjer räntan enligt förväntan – samtidigt som de inte överväger en höjning på 75 punkter. Det fick USA-börserna att rusa, följt av Asienbörserna. Under morgonen har bland annat Readly och Billerud Korsnäs kommit med sina kvartalssiffror.