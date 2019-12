Sjunkande amerikanska oljelager – oljepriset stiger något

Oljepriset tog ett kliv uppåt efter att siffrorna publicerats och spotpriset på Brent-oljan gick från från en marginell nedgång till plus 0,7 procent till 66,2 dollar per fat. Även WTI-oljan lyfte omkring 0,7 procent och handlas i skrivande stund för 61 dollar per fat.

Lagren i Cushing, som är leveranspunkt för WTI-oljan minskade enligt DOE med 0,3 miljoner fat förra veckan.

Den inofficiella lagerstatstiken från American Petroleum Institute visade istället på råoljelagren i USA skulle ha stigit med 4,7 miljoner fat.