SJ:s avgående vd Crister Fritzson tar över midcap-bolag

Tidigare under måndagen meddelade SJ att Crister Fritzson sagt upp sig och kommer att sluta sin tjänst under våren 2020. På måndagskvällen meddelar Net Insight att Crister Fritzson utsetts till ny vd för bolaget, och att han tillträder under första halvåret nästa år.

”Jag och hela styrelsen är mycket nöjda med att vi lyckats rekrytera Crister som VD till bolaget. Hans erfarenhet av branschen och internationella samarbeten samt visad förmåga att framgångsrikt leda organisationer i stark förändring kommer att bli en viktig tillgång för bolaget”, säger Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight.