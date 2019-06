Sista moroten borta för kursraketen – men aktien stiger ändå

Enligt CNBC är den sista rekommendationssänkningen anmärkningsvärd givet att Beyond Meat noterades förra månaden. Sedan dess har aktien dock haft en explosiv uppgång på 600 procent.

Mäklarhuset Bernstein oroas över värderingen och har därför sänkt Beyond Meat till market perform från outperform. Samtidigt höjdes riktkursen till 123 dollar från 107 dollar.

Det rejäla kurslyftet fick JP Morgan, som var Beyond Meats garant under noteringen, att nedgradera aktien och som följd rasade aktien 25 procent under tisdagen.

Enligt Factset har nu inget mäklarhus längre en köprekommendation på Beyond Meat. Det finns inte heller några säljstämplar, utan bara åtta behåll på aktien.