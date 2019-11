Sintercast får beställning från kinesiska FAW

Enligt avtalsvillkoren kommer Sintercast att installera ett System 4000 Plus processtyrningssystem på FAW Foundry Number 1 i Changchun i Kina under mitten av år 2020. Serieproduktionen förväntas starta under samma år.

”Installationen av System 4000 Plus kommer att bli vår tredje installation i FAW-gruppen, vår trettonde installation i Kina och vår tjugoandra installation i Asien”, säger Sintercast vd Steve Dawson.