Sinch och Getinge vinnare – spelbolag backar på norskt förslag

Innehåll från Fluido Annons

– Vi hjälper våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att omvandla deras digitala medarbetarupplevelse och ge unik kundupplevelse med Salesforce plattform. Lösningar som gör data tillgänglig på rätt plats vid rätt tid, ger en 360-graders vy över kundens data och möjliggör bättre affärsbeslut och ökad kundnöjdhet. Vi har sett bland våra kunder att kundlojaliteten har ökat med 27 procent och kundnöjdheten med 30 procent när man använder sig av Salesforce, berättar Pia Ferm, Service Lead på Fluido.

Fokus på Salesforce plattform

Många företag kommer framöver att behöva ändra sina affärsmodeller för att möta kundernas nya behov. Därför är det viktigt att få ett helhetsperspektiv när man bestämmer sig för att investera i en ny CRM-plattform. Det krävs också en partner som kan ta ett långsiktigt åtagande och utvecklas ihop med kunden. Fluido, som ägs av Infosys, har valt att fokusera på teknikplattformen Salesforce. Det har bland annat lett till att Fluido sitter med som rådgivare i Salesforce egen produktutveckling och att Fluidos kunder snabbt får tillgång till nya tjänster.

– Vår expertis är en djup förståelse för Salesforce. Med best practise kan vi kombinera företagets data, från försäljning, marknadsföring eller kundlojalitet, affärsprocesser och teknik för att skapa meningsfulla lösningar och skapa framgång för våra kunder. Våra certifierade konsulter täcker allt från rådgivning, verksamhetscoaching, teknisk implementation samt support och förvaltning, säger Glenn Alexandersson, Sales Lead på Fluido.

Fludio samarbetar idag med kunder inom vitt skilda branscher, såsom tillverkning, finans, försäkring, telekom, utbildning, energi, healthcare, logistik och transport.

– Finnair och Fluidos experter har arbetat tillsammans som ett mycket bra team, och förändrat hur vi samarbetar med våra kunder och stöder våra agenter. Våra agenter kan nu utmärka sig i sitt arbete med hjälp av Salesforce-plattformen och AppExchange-partner utan att glömma den intelligenta användningen av data, berättar Tuija Makkonen, Head of Customer and People Applications at Finnair.

Expansion i Europa genom lokal närvaro

Med Norden som bas håller Fluido just nu på att expandera i Europa och styrkan, menar Pia Ferm, är bland annat teamets mångfald och att de lokala kontoren är så pass små att de blir agila och lyhörda för kundens önskemål samtidigt som kunden kan dra nytta av den uppbyggda globala kompetens som finns på övriga Fluidokontor och hos Infosys.

Om Fluido

Vi är den ledande partnern för Salesforce-kompetens i norra Europa. Bolaget grundades 2009 och har ca 400 medarbetare i nio länder. Vi ingår sedan 2018 i Infosys-koncernen som bidrar med ytterligare 4400 Salesforce-konsulter, samt 1000 konsulter inom MuleSoft och Tableau. Fluido är experter på kundcentrerade systemstöd för marknadsföring, försäljning, analyser, portaler & kundtjänst.