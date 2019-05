Sensortillverkare stoppar Huawei-leveranser och vinstvarnar

Enligt Lumentum stod Huawei för omkring 15 procent av bolagets intäkter under de tre första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår som sträcker sig till den sista juni. Det var en ökning från 11 procent av bolagets totala intäkter året före.

För det fjärde kvartalet spår bolaget nu att försäljningen kommer landa på 375-390 miljoner dollar vilket kan jämföras med den tidigare prognosen på 405-425 miljoner dollar. Vinsten per aktie väntas i sin tur uppgå till 0,65-0,77 dollar per aktie vilket var en sänkning från 0,85-1 dollar per aktie.