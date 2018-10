Stabil rapport från Securitas – aktien upp över 5 procent

Securitas tredje kvartalsrapport för året kom in i stort sett i linje med analytikernas förväntningar. Försäljningen uppgick till 25.821 Mkr, bara något lägre än snittprognosen på 25.869 Mkr i Infront Datas analytikersammanställning som baseras på sju estimat.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent under kvartalet, en procentenhet vassare än under motsvarande period 2017. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent i både Europa och Nordamerika. Nordamerika kommer därmed innågot under förväntade 6,4 procent medan Europa är starkare än snittprognosen på 4,3 procent enligt Infront Data.

Rörelseresultatet uppgick till 1.452 Mkr före avskrivningar. Det sparprogram som aviserades i samband med den förra kvartalsrapporten tynger resultatet med 268 Mkr, något högre än gudiningen då som låg mellan 200 och 250 Mkr.