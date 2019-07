Securitas når inte förväntan - aktien faller

”Vi driver omvandlingen i säkerhetsbranschen. Under det andra kvartalet offentliggjorde vi tre nya globala enheter för att stötta vår strategi att fortsätta specialisera våra säkerhetstjänster, att addera datadriven intelligens och leverera kundanpassade lösningar. Vi offentliggjorde också förändringar i Securitas koncernledning.”, skriver Securitas vd Magnus Ahlqvist i rapporten.

Den organiska försäljningstillväxten inom koncernen var 5 procent under det andra kvartalet, att jämföra med 7 procent under samma period förra året. Securitas skriver att villkoren på arbetsmarknaden utmanande och att de i två länder inte fullt ut kunde kompensera lönekostnadsökningar genom prisökningar. Pris- och lönebalansen, och att kostnadseffektivitet, kommer fortsätta att var fokusområden för bolaget under hela året.