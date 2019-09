SEB: Strålande siffror med tvåsiffrig tillväxt väntas för Elekta

"Baserat på den senaste tidens starka ordermedvind för bolagets MR-linac Unity argumenterar vi även för att Elekta nu tar den främsta positionen inom MRgRT (magnetröntgenstyrd strålbehandling; reds anmärkning) i förhållande till den problemdrabbade konkurrenten Viewray", skriver SEB i analysen.

SEB tror att Elektas organiska tillväxt kommer att uppgå till i snitt 9 procent under perioden 2018/2019 till 2021/2022 och banken ser goda chanser till operationell hävstång, vilket tillsammans med positiva mixeffekter, kan leda till att det justerade ebita-resultatet kan växa med i snitt nästan 18 procent per år under prognosperioden.