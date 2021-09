SEB höjer Swedish Match-riktkurs – här är dagens rekar

Innehåll från Göteborgs Hamn AB Annons

– Vårt mål är att bli en digital integrerad hamn. Ett centrum för innovation och tekniska lösningar. Vi vill att fler aktörer ska nyttja Göteborgs hamn som en katalysator för utveckling av smarta och hållbara logistikflöden. Därför driver vi nu ett antal stora projekt, säger Malin Collin, vice vd på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn ligger i framkant när det gäller användandet av nya tekniska möjligheter. Exempelvis används simulatorer för att beräkna världens största fartygs svängradie i hamnbassängen och vid inspektion av kajer under vatten, används idag drönarubåtar.

– Samtidigt ser vi en stor effektiviseringspotential där fokus ligger på att digitalisera anlöp till och från hamnen samt att kunder ska kunna spåra sitt gods från fabrik till butik.

Den primära satsningen handlar om utvecklingen av ett nytt, digitalt system där alla delar hänger ihop - som ett ekosystem av digitala tjänster. Plattformen är mycket säker och data som samlas in når enbart de som ska ha tillgång till den.

– Våra kunder lägger oerhört mycket tid på att söka information från olika källor, utan att få sanningshalten bekräftad. Vi har över hundratals olika kunder i hamnen uppkopplade med varandra så det blir en väldig massa telefonsamtal och mejl, vilket skapar stress, osäkerhet och tar onödig tid. Det vill vi nu ändra på.

Med hjälp av digitalisering och AI skapas bättre förutsägbarhet om vilka källor som har den senaste korrekta informationen. Det gör det möjligt att upptäcka trender, underlätta planering och ta beslut samtidigt som kunderna får en unik möjlighet att spåra sitt gods. Digitaliseringen gör det också möjligt för fartyg att kunna planera sitt anlöp på timmen, vilket skapar mindre utsläpp eftersom fartygen får en tydlig bild över sitt anlöp.

Track and trace - sänker kostnader

Göteborgs hamn har Sveriges bästa logistikläge och är den enda hamnen som kan ta emot de största oceangående fartygen från Asien. Från kaj lastas godset vidare på klimatneutral järnväg. För att kunna koppla ihop hamnens digitala tjänster med nyligen implementerade avläsningssensorer utmed järnvägsspåren, samarbetar nu Göteborgs hamn med Trafikverket. Målet är att få en tätare uppdatering om var godset befinner sig, vilket ger trygga spårningsbara transporter. Något som är extra viktigt vid import av exempelvis sjukvårdsartiklar.

- Förutsägbarhet inom transportkedjan i kombination med samverkan och integration av godsnavets aktörer samt bättre hastighet och kvalitet i informationsutbytet spelar en avgörande roll framöver. Det ger sänkta kostnader, ökad effektivitet och leder till ökad hållbarhet, såväl som en bättre fyllnadsgrad och genomströmningstakt av godset. Det vinner vi alla på, säger Malin Collin.

Läs mer på: www.goteborgshamn.se

OM GÖTEBORGS HAMN

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.