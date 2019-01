SEB förväntas rapportera svaga intäkter från finansmarknader

"Efter starka provisionsintäkter under det tredje kvartalet förväntar vi oss att utvecklingen sekventiellt reflekterar de svaga finansmarknaderna", skriver Morgan Stanley med påpekan att detta dels väntas ha påverkat det förvaltade kapitalet samt därutöver inneburit att SEB:s tradingnetto, likt annorstädes baserade banker, var klent.

Under 2017 tyngdes SEB:s helårsresultat av nedskrivningar medan det gångna årets vinst hjälpts av positiva engångsposter. Per aktie förväntas helårsresultatet ha förbättrats till 10:58 kronor (7:47). Snittestimatet för utdelningen ligger på 6:36 kronor per aktie, med ett spann på 6:00-7:80 kronor (5:75).

SEB:s bokslut förväntas klockan 7, onsdagen den 30 januari, med efterföljande rapportkonferenser klockan 9 och 13.