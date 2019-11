SEB i börstopp – Oscar Properties rasar 20 procent

Dataspelsbolaget Stillfront avancerade över 9 procent på First North. Bolaget presenterade på onsdagen nya finansiella mål inför bolagets kapitalmarknadsdag.

Ett annat dataspelbolag på First Norths vinnarlista var Toadman, som rusade 11 procent på nyheten att bolaget förvärvar brittiska videospelsförlaget Sold Out för 16 miljoner pund plus en tilläggsköpeskilling om upp till 5,2 miljoner pund på kontant- och skuldfri basis.