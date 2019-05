Scibase förväntar sig förbättrad bruttomarginal

Det säger Scibase vd Simon Grant i samband med sin presentation vid Introduce Investor Days.

Scibase planerar att ansöka om ett marknadsgodkännande för Nevisense 3.0 i USA under innevarande år. Scibase förväntar sig ett svar från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten under 2019 för att under 2020 fokusera på att etablera en ersättningskod så kallad reimbursement.

Scibase är noterad på First North och är upp 1,9 procent vid 14.20-tiden på måndagen. Hittills i år har aktien klättrat 42 procent.