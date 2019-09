Saudisk attack mot hamnstad i Jemen

Koalitionen attackerade på fredagen "legitima militära mål" i Hodeidah. Angreppet riskerar öka spänningsnivån ytterligare i den redan laddade konflikten i regionen som under förra helgen kulminerade med missilattacker som slog ut saudiska oljeprocessanläggningar och lamslog hälften av landets kapacitet.

Farleden in i Röda havet genom Bab Al-Mandab är en av de mest vitala för den globala oljehandeln, liksom det så kallade Hormuzsundet in i Persiska viken, där flertalet oljetankrar bombats under året.